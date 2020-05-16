Террористы ПНС Ливии пытают мирных жителей в подвале одной из больниц Триполи

Триполи, 16 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подвергают жестоким пыткам несколько десятков мирных ливийских граждан в подвальном помещении здания больницы в районе Абу-Салим. Об этом сообщил один из жителей Триполи на своей странице в соцсети Facebook.

Также пользователь социальной сети отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа издеваются над 35 ливийцами, задержанными террористами по большей части в городе Тархуна по подозрению в поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА). Над несчастными людьми бандиты измываются в комнате площадью 16 квадратных метров, применяя самые изощренные пытки.

По словам источника, международному сообществу и Организации Объединенных Наций следует как можно скорее обратить внимание на нарушение прав человека, происходящее в медицинском учреждении в Триполи, где члены группировок ПНС пытают мирных жителей. Стоит отметить, что население оккупированных боевиками марионеточного «правительства» ливийских городов находится в большой опасности, подвергаясь насилию и нападениям со стороны бандитов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Правительство национального согласия позволяет сирийским джихадистам-наемникам, переправленным в Ливию турецкими властями, безнаказанно заниматься мародерством и похищать ливийских граждан ради получения выкупа.