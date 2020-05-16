Российские военные возвращаются после санитарных работ в Сербии. ФАН-ТВ

В Сербии российские военные провели санитарные работы по борьбе с коронавирусом. В рамках операции в стране было продезинфицировано 376 зданий. Сейчас военная техника и служащие возвращаются в Россию.

Сегодня на аэродроме «Батайница» прошла погрузка российской техники и специалистов на самолет ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Из города Нова Пазова было отправлено три самолета, где располагались 40 военнослужащих и 4 единицы военной техники.

Российско-сербские санитарные работы проходили больше месяца. Благодаря оперативным действиям было продезинфицировано более 1, 685 млн квадратных метров внутренних помещений, а также 500 тысяч квадратных метров дорог. Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Карпатов отметил, что российские военные выполнили задачу на «отлично».

Российские эпидемиологи и вирусологи в условиях проведения санитарных работ дали рекомендации по противостоянию COVID-19 в медицинских учреждениях более чем 30 сербских городов. Специалисты также поучаствовали в лечении 881 пациента, зараженных коронавирусом.

Напомним, что российские военные прибыли в Сербию 4 апреля. Сейчас в стране насчитывается более 10 тысяч случаев заболеваний COVID-19.