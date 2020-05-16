Наташа Королева вспомнила, что сказала Пугачева после развода с Николаевым

Москва, 16 мая. Певица Наташа Королева призналась, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева сказала ей нужные слова в момент расставания с композитором Игорем Николаевым.

Королева вышла замуж за Николаева будучи 18-летней девушкой. Торжество прошло в тихой домашней обстановке. Тогда, как призналась певица, она «мечтала о машине «Чайке», кукле на ней, хотела и фату, и платье». Супруги спустя десять лет приняли решение расстаться. Наташа Королева рассказала, что отношения с композитором были очень непростыми.

В звездной среде Королеву приняли не сразу. Особенно ревностно к молодой возлюбленной Николаева относилась Пугачева.

«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху», — рассказала Наташа Королева.

Потом, по ее словам, время расставило все на свои места.

«В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — призналась Королева.

Королева уже более 20 лет находится в браке с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Пара часто делится совместными фото и видео в социальных сетях. Сейчас семейная пара наслаждается самоизоляцией. Недавно пара поделилась трогательным семейным видео. Поклонники остались в восторге от видео, где Королева наглядно демонстрирует, что творится в ее постели домашними вечерами. В кадр попал ее супруг, играющий со шпицем по кличке Еж.