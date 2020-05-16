«Локомотив» подтвердил коронавирус у футболиста клуба

Москва, 16 мая. Тест на коронавирус футболиста московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также подтвердил коронавирус у игрока сборной Перу. Фарфан стал первым футболистом в РФ, у кого выявили коронавирус.

«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал», — сказал Мещеряков в комментарии «Чемпионату».

Фарфан перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Нападающий провел за клуб 66 матчей, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт истекает в конце текущего сезона.

За минувшие сутки в России выявили 9200 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в нашей стране случаев возросло до 272 043. Новые пациенты с коронавирусом были выявлены в 83 регионах РФ. В оперативном штабе подчеркнули, что 44,8% из них не имели клинических проявлений заболевания.