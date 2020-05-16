Боевики ПНС Ливии продолжают «арбузный геноцид»

Триполи, 16 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сменили тактику, проводя испытания новой турецкой техники путем «арбузного геноцида».

Один из Telegram-каналов пишет, что 14 мая турецкие беспилотники нацелились на грузовик с арбузами к югу от Бани Валида — это уже вторая арбузная партия, жестоко уничтоженная боевиками. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на публикации из соцсетей сообщало об авиаударе ВВС ПНС по грузовому автомобилю, перевозившему арбузы. В результате атаки турецких наемников, управляющих БПЛА с территории авиабазы Митига, практически все плоды «пали». Помимо арбузов пострадал также грузовик со скотиной — большая часть овец и коз, находившихся в транспорте, погибли. Очевидцы атаки ПНС назвали случившееся бесчеловечным преступлением.