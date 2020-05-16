Вакцина от COVID-19 может появиться в России до конца лета. События дня. ФАН-ТВ

В России анонсируют вакцину от COVID-19
Вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе. Национальный исследовательский центр микробиологии имени Гамалеи разработал необходимый состав, так считает директор центра Александр Гинцбург в интервью для «России-1». Сейчас вакцина проходит доклинические испытания. На этой стадии определяется токсичность, реактогенность и другие факторы. На исследования уйдет месяц, специалисты за это время поймут, можно ли приступать к прямому применению вакцины — на людях.
«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал Александр Гинцбург.
Вакцину будут вводить внутримышечно, в правое плечо. Ну а Минздрав уже озадачился вопросом, какие производственные мощности можно разгрузить, и максимально перенастроить на выпуск вакцины.
Москвичей тестируют на антитела к коронавирусу
Но ведь у многих людей организм побеждает новую инфекцию самостоятельно. Как с этим справляются в самом пострадавшем от вируса регионе? Жителей столицы начали тестировать на антитела. Пункты для этого открылись в 30-ти московских поликлиниках, в каждой работает по два процедурных кабинета. Наличие антител будут проверять методом иммуноферментного анализа крови. Это тестирование поможет выявить долю москвичей, переболевших коронавирусом и приобретших иммунитет к инфекции. А также количество инфицированных и число людей с подозрением на COVID-19, выявить реальную динамику. Власти столицы уверяют, что к концу мая в день будет проводиться до 200 тысяч анализов.
СК нашел и допросил подозреваемых в реабилитации нацизма
Сразу в четырех городах России следователи нагрянули с обысками к незадачливым «шутникам». Речь о людях, которые на площадках акции «Бессмертный полк-онлайн» публиковали фотографии нацистов и предателей. Накануне Следком заявил, что вычислил IP-адреса злоумышленников. А уже сегодня специалисты установили личности всех и постучались к ним в двери. Молодые люди из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска оперативников и понятых встретили мирно. Изучение материалов, полученных в ходе обысков показало, что все эти лица состояли в одних интернет-сообществах. На допросах публикаторы раскаялись, а свою выходку объяснили попыткой пошутить. Однако раскаяния мало, на публикаторов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма. Один из подозреваемых — Вячеслав Круглов из Ульяновска — уже был неоднократно судим: за преступления экстремистской направленности в 2017, и за кражу — в 2018. Следственные действия продолжаются, ведь правоохранителям предстоит встретиться с теми, кто также «шутил» над «Бессмертным полком» из-за границы.
«Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств. В частности, Украины и Эстонии. Следственные комитет России во взаимодействии с оперативными спецслужбами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.