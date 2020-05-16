Вакцина от COVID-19 может появиться в России до конца лета. События дня. ФАН-ТВ

В России анонсируют вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе. Национальный исследовательский центр микробиологии имени Гамалеи разработал необходимый состав, так считает директор центра Александр Гинцбург в интервью для «России-1». Сейчас вакцина проходит доклинические испытания. На этой стадии определяется токсичность, реактогенность и другие факторы. На исследования уйдет месяц, специалисты за это время поймут, можно ли приступать к прямому применению вакцины — на людях.

«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал Александр Гинцбург.

Вакцину будут вводить внутримышечно, в правое плечо. Ну а Минздрав уже озадачился вопросом, какие производственные мощности можно разгрузить, и максимально перенастроить на выпуск вакцины.