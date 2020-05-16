Астроном объяснил, почему температура на Земле может снизиться

Москва, 16 мая. Так называемый «солнечный минимум» наблюдается астрономами со всего мира. Ученый Александр Молоствов рассказал о влиянии данного явления на Землю.

Исследователь пояснил, что при повышенной активности Солнца излучается много солнечного ветра, в результате чего на Земле наступает более солнечный год, который характеризуется увеличением количества ясных дней и снижением объема осадков.

По его словам, цикл активности светила длится около 11 лет. В течение него Солнце проходит через фазы максимума и минимума, в которые испускается наибольшее и наименьшее число частиц соответственно, что отражается на земной погоде.

«Сейчас минимум несколько затянулся, повышение солнечной активности должно было начаться с прошлого года, все признаки этого видны. Но минимум продолжается», — уточнил Молоствов.

Он также добавил, что задержка минимума происходила и ранее, поэтому в ней нет ничего страшного. Более того, в смене циклов возможны перепады.

«Так что вряд ли это приведет к новому Ледниковому периоду, но средняя температура на Земле может немного снизиться», — заключил астроном.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ученые обнаружили на краю Солнечной системы больше сотни планет. Открытие сделали исследователи из Университета Пенсильвании, которые посвятили этой работе пять лет.