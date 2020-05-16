В Астраханской области приступили к поэтапной отмене ограничений по COVID-19

Астрахань, 16 мая. Власти приступили к поэтапному снятию ограничений по коронавирусу в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Бабушкин заявил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора правительство региона с 16 мая приступило к реализации плана поэтапной отмены ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Бабушкин уточнил, что необходимый для данной процедуры коэффициент распространения инфекции снижался в течение недели и достиг единицы. По двум другим показателям – занятость коечного фонда и ежедневное количество проведенных тестов – область также выполнила требования. Он подчеркнул, что пропускной режим отменяется, но масочный режим должен строго соблюдаться.

Также, по его словам, разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, но не более, чем по два человека. При этом обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Губернатор отметил, если ситуация потребует, то ограничения и пропускной режим будут введены снова. Если же эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, область перейдет к следующему этапу отмены ограничений.