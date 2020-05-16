Форма для жалоб врачей на отсутствие допвыплат появилась на сайте госуслуг

Москва, 16 мая. Минкомсвязь разместило на сайте госуслуг форму для жалоб врачей на отсутствие выплат за борьбу с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат», — говорится в сообщении.

Создать раздел для жалоб поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В министерстве напомнили, что средства на допвыплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом были выделены еще 12 апреля.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент РФ подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19, и сообщил о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Ранее Мишустин обратился к главам регионов с требованием проконтролировать ситуацию с получением медиками дополнительных выплат в самые кратчайшие сроки.