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Колумбийская компания начала выпуск превращающихся в гроб кроватей для больных COVID-19

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Колумбийская компания начала выпуск превращающихся в гроб кроватей для больных COVID-19

Москва, 16 мая. Колумбийская компания начала выпуск необычных медицинских кроватей в двойным функционалом для зараженных коронавирусной инфекцией нового типа.

Койка с металлическими перилами выполнена из картона, и она с легкостью может превращаться в закрытый гроб. Таким образом компания ABC Displays предлагает решить проблему нехватки больничных мест и гробов во время пандемии. По словам менеджера предприятия Родольфо Гомеса, идея реализовать такой стартап появилась после новостей из Эквадора, где людям приходилось находиться рядом с трупами в течение нескольких дней, так как «многие не могли найти или не могли позволить себе деревянный гроб».                                                         

Гомес добавил, что вес кровати составит порядка 330 фунтов или 150 кг, а стоимость — около 85 долларов. С его точки зрения, такие медицинские кровати могут быть использованы в клиниках, где не хватает коек. Гомес признался, что один из местных врачей скептически отнесся к идее, так как усомнился в прочности картонных кроватей.

«Он также предупредил, что любые трупы должны быть сначала помещены в запечатанный пакет, а затем помещены в картонный гроб, чтобы избежать потенциального распространения заболевания», — говорится в телевизионном сюжете.

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Источник: Eadaily.com
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