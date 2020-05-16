Колумбийская компания начала выпуск превращающихся в гроб кроватей для больных COVID-19

Москва, 16 мая. Колумбийская компания начала выпуск необычных медицинских кроватей в двойным функционалом для зараженных коронавирусной инфекцией нового типа.

Койка с металлическими перилами выполнена из картона, и она с легкостью может превращаться в закрытый гроб. Таким образом компания ABC Displays предлагает решить проблему нехватки больничных мест и гробов во время пандемии. По словам менеджера предприятия Родольфо Гомеса, идея реализовать такой стартап появилась после новостей из Эквадора, где людям приходилось находиться рядом с трупами в течение нескольких дней, так как «многие не могли найти или не могли позволить себе деревянный гроб».

Гомес добавил, что вес кровати составит порядка 330 фунтов или 150 кг, а стоимость — около 85 долларов. С его точки зрения, такие медицинские кровати могут быть использованы в клиниках, где не хватает коек. Гомес признался, что один из местных врачей скептически отнесся к идее, так как усомнился в прочности картонных кроватей.