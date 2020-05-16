Осквернители «Бессмертного полка» состоят в пабликах Навального

Москва, 16 мая. Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк – онлайн» имеют либеральные и либертарианские взгляды, а также состоят в группах поддержки региональных штабов блогера Алексея Навального. Это следует из данных, опубликованных на их страницах в социальных сетях.

Ранее Следственный комитет сообщил, что к размещению на сайте акции фотографий лидеров Третьего рейха и их пособников причастны четверо жителей Перми, Ульяновска, Самары и Волгограда.

Аккаунт в Instagram подозреваемого из Перми содержит фото, на котором он изображен с табличкой «Штаб Алексея Навального», в описании снимка автор указал: «Юный оппозиционер». В комментариях к посту уже появились критические замечания о поступке молодого человека.

«Попался провокатор», «Уродец», — написали пользователи социальной сети.

Другой подозреваемый, из Ульяновска, подписан на сообщество «Команда Навального – Ульяновск» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Самары и Волгограда указали на своих страницах, что имеют либертарианские политические взгляды. Первый из них также подписан на страницу местного отделения Либертарианской партии России, а у второго в графе «школа» указано: «Лицей №1, Киев, 2006-2015, Нацизм».