Самая толстая и счастливая рысь умерла в Германии

Берлин, 16 мая. Самая толстая рысь по имени Руфус умерла в баварском зоопарке в Германии.

Самец по кличке Руфус был самым толстым представителем своего вида. В последнее время у хищника были проблемы с сердцем и дыханием. Состояние животного сильно ухудшилось, несмотря на старания сотрудников зоопарка. Руководство приняло решение усыпить Руфуса, чтобы «прекратить его страдания».

Хищник стал полнеть в 2015 году из-за травмы лапы. После Руфусу удалось немного похудеть благодаря диете и упражнениям. Однако организм животного не выдержал.

Руфус прославился в 2018 году из-за лишнего веса. Он весил 43 килограмма, хотя нормальный вес его сородичей варьируется от 16 до 30 килограммов. Таблоид The Sun опубликовал материал о Руфусе, который стал счастливым после кастрации. Фотография сидящего животного превратилась в мем.

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