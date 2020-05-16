Клинцевич объяснил успех России в Сирии на фоне незаконных действий Турции и США

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Турция продолжает создавать в Сирии сеть лояльных вооруженных формирований из боевиков «умеренной оппозиции». Новые отряды — которые войдут в состав уже четвертой турецкой «карманной армии» — призваны будут «следить за порядком» на оккупированной территории. Сенатор Франц Клинцевич в комментарии для Федерального агентства новостей напомнил, что попытка возложить полицейские функции на подконтрольных боевиков на чужой территории абсолютно незаконна.

Источники оппозиционного агентства Step News утверждают, что новые силы по своим функциям будут аналогичны «Свободной сирийской полиции», которая уже действует в «зоне безопасности», созданной в провинциях Ракка и Хасака. Информаторы утверждают, что на вербовочных пунктах в Идлибе Турция прежде всего ждет дезертиров из правительственных сил и сирийской полиции.

Тренировки новых вооруженных формирований должны начаться уже через восемь дней, сразу же после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание Рамадана и выпадает в этом году на 24 мая.

«Выкопать» Сочинские соглашения

По плану Анкары, новая «военная полиция» из дезертиров и боевиков будет находится под управлением администраций, существующих на неподконтрольных Дамаску территориях — то есть марионеточного «Временного правительства Сирии». «Полицейские боевики», заявил источник, будут действовать «на тех территориях Идлиба, которые правительственные силы должны покинуть в рамках Сочинского соглашения», а также «обеспечивать безопасность на сирийских международных автомагистралях».

Такие заявления вызывают недоумение — более половины территории, включенной в состав Идлибской зоны деэскалации в рамках Сочинских соглашений в 2018 году, уже давно находится под контролем правительственных сил. В начале марта 2020 года переговоры между Путиным и Эрдоганом закрепили на дипломатическом уровне успехи Сирийской Арабской Армии — тогда Турция также пыталась «поднять из могилы» букву Сочинских соглашений, требуя, чтобы войска Асада отступили до старых демаркационных линий.

Планы Эрдогана рухнули в Москве — Россия напомнила, что именно бездействие Турции стало причиной потери территории и военной катастрофе для террористов в минувшие два года. Анкара, даже признав «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической группировкой, ничего не сделала для разоружения джихадистов и даже поставляла им бронемашины и зенитное вооружение, поддерживая с воздуха боевыми беспилотниками в попытке остановить наступление САА, причиной которого стали постоянные провокации со стороны САА.

Правительственные силы деблокировали стратегическую автостраду М5 Дамаск — Алеппо. Несмотря на принятые Турцией обязательства, трасса М4 Латакия — Алеппо до сих пор закрыта и для гражданских грузов, и для совместных российско-турецких патрулей.

Очередная попытка Турции

Сочинские соглашения похоронило многолетнее бездействие Турции. Анкара не предприняла ничего, чтобы пресечь провокации со стороны боевиков и никак не препятствовала террористам «Хайят Тахрир аш-Шам», которые захватили власть в Идлибе.

Заявления о том, что Турция создает из боевиков некую «полицейскую силу», чтобы «обеспечивать безопасность» на территориях, давно уже вернувшихся под контроль Дамаска, следует понимать как новую попытку отмотать время назад к сентябрю 2018 года и сделать вид, будто не было масштабных сражений и жертв, принесенных сирийской армией и мирным населением ради освобождения своей страны, будто бы не было жертв и среди турецких военных, которые по воле Эрдогана отправились на помощь джихадистам и погибли под ударами сирийской авиации.

Разрушительные амбиции

Сирии очень непросто с таким соседом, как Турция, которая последовательно стремится ее подчинить, планирует свержение президента Башара Асада и игнорирует устоявшиеся международные нормы, заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Это амбиции. Амбиции, желание глобально влиять на мировые процессы, несмотря на нарушение соглашений и дальнейшее ухудшение соглашений между Турцией и Сирией. Очень недружественное отношение к своему соседу с нарушением всех мыслимых международных норм и правил. Турция не оставляет своих надежд получить огромное могущество [на Ближнем Востоке]. Такие действия ведут к серьезной дестабилизации, их не всегда могут понять цивилизованные люди», — отметил сенатор.

«Право сильного» против международного порядка

Своими действия в Сирии Москва показала, что способна решать самые запутанные политические головоломки. Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул — Россия добивается успеха, поскольку опирается не на «право сильного», а на законы и договоренности. Турцию и США, которые активно хозяйничают в страные без какого-либо приглашения, волнуют лишь территориальные приобретения и нефть Сирии.

«[Для России] там очень сложная конфигурация — мы поддерживаем отношения с Турцией, мы взаимодействуем с США, но они преследуют лишь свои интересы за счет сирийского народа. И только Россия придерживается устоявшегося на международном уровне права наций на свой государственный суверенитет. Наши военные, наши дипломаты находятся там в диком, сложнейшем положении, — признал сенатор. [Страны НАТО] учитывают только свои политические интересы, пытаясь замаскировать их под соглашениями. Тут и экономические интересы — при таком бардаке всегда легче получить какие-то дивиденды от энергоресурсов и других богатств Сирии».

Клинцевич признался, что вынужден сдерживаться в своих заявлениях, чтобы не дать поводов для обвинений в свой адрес, но факт остается фактом: действия Турции незаконны и пора заявить об этом открыто.

«Турция ни во что не ставит суверенитет Сирии — и при этом опирается на нас. [Эту ситуацию] необходимо возвращать в русло международного права. Турция игнорирует объективные факты. Создание вооруженных формирований на территории другого государства, да еще и их применение в качестве некой «законной власти», которая будет осуществлять на территории другой страны государственные функции — это совершенно недопустимо. И при этом они настаивают, что «мы в хороших отношениях с россиянами, мы, мол, все делаем, как договорились». Не знаю, как сказать помягче, чтобы не навредить, но надо уже называть вещи своими именами: действия Турции незаконны и враждебны в отношении суверенного государства Сирия».

Только сирийцы вправе решать

Не секрет, что задолго до начала сирийской войны Турция готовила свержение Башара Асада и планировала совершить аннексию значительной части территории Сирии.

«Эрдоган не скрывает, что стоит задача нынешнюю власть Сирии сместить и установить новую власть — ее искусственно создают в ходе текущих процессов. А дальше уже внутри НАТО начнется борьба за свое влияние в Сирии. Мы же стоим на том, что только народ Сирии может принимать решения по поводу власти. Сегодняшняя сирийская власть — законно избранная. Будут выборы — сирийцы будут решать так, как считают нужным, — подчеркнул член Совета Федерации. — И мы с ними будем сотрудничать — у нас исторически сложившиеся отношения, и мы не должны в угоду кому-то эти отношения терять, игнорировать их или прекращать. У нас там тоже национальные интересы — там российские военные базы, мы там собираемся присутствовать, мы хотим участвовать, мы никому не мешаем. Но кто-то продолжает настаивать: мол, Россия должна уйти, власть должна поменяться, а мы тут сами все поделим. Так не бывает: только народы Сирии могут принять такое решение».

С низшей точки в российско-турецких отношениях, которая наступила 24 ноября 2015 года, когда самолет ВВС Турции сбил на севере Сирии российский бомбардировщик Су-24, а его командир подполковник Олег Пешков был убит боевиками турецкого националиста Альпарслана Челика, прошло уже более четырех лет. Высшее политическое руководство России и Турции последовательно работало над восстановлением отношений, однако своими действиями в Идлибе Анкара рискует разрушить все, что удалось восстановить. Клинцевич выразил надежду, что до нового военного столкновения не дойдет.