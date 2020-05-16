Кабмин разъяснил порядок доплаты медикам

Москва, 16 мая. Стимулирующие доплаты медицинским работникам рассчитываются из факта работы с пациентами с коронавирусом, а не по времени. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», — говорится в сообщении кабмина.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент РФ подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19, и сообщил о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к главам регионов с требованием проконтролировать ситуацию с получением медиками дополнительных выплат в кратчайшие сроки.