У большинства здравомыслящих украинцев инициативы Киева, который тот продвигает против Москвы, вызывают скептицизм и даже отторжение. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международной политике Алексей Чепа.

Так собеседник ФАН отреагировал на обновление президентом Украины Владимиром Зеленским перечня российских организаций, против которых еще в 2017 году были введены санкции. В новый список помимо соцсетей и телеканалов попали Русское географическое общество, ряд подразделений Российской академии наук, Московский государственный университет и даже Эрмитаж.

«Украинские коллеги уже не знают, к чему придираться дальше, — отметил Чепа. — Любое упоминание Крыма как части Российской Федерации, а признание референдума о воссоединении — легитимным, вызывает в Киеве лютое негодование. И поэтому любой музей, который мог сделать посвященную полуострову выставку, теоретически в состоянии попасть в целую плеяду антироссийских списков, предусматривающих введение тех или иных ограничений».

Парламентарий предположил, что Эрмитаж и другие именитые российские кладези культурной памяти могли попасть по санкции благодаря своим выставкам на территории Крыма.

«По мнению украинских властей, все, кто так или иначе собирается посетить полуостров, обязаны просить разрешения у властей в Киеве, — посмеялся собеседник ФАН. — Целую истерику вызывает у них визит того или иного иностранного политика на «запретную территорию» — тут же начинаются ноты протеста и всевозможные истеричные вопли о «поддержке агрессора».

Депутат отметил, что главной целью обновления санкционного списка были прежде всего социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд телевизионных каналов («СТС Медиа», «Спас ТВ», «Телеканал ТВ3» и «Мир»). Сделано это было, по мнению парламентария, ради того, чтобы не допустить простых украинцев к правдивой и объективной информации — в том числе, и о событиях в их собственной стране.

«Это демонстрирует то, что националисты действительно имеют большое влияние в государстве, а Зеленский ничего не может с ними поделать, продолжая безвольно отплясывать под их дудку, — уверен собеседник ФАН. — Ну а радикалы, в свою очередь, делают то, что велят оплачивающие их деятельность Соединенные Штаты».

Чепа отверг возможность «симметричного ответа» на «список» Зеленского, который в данном случае подразумевал бы ответное введение санкций против украинских музеев.