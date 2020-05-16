Украинская националистка Фарион увидела российскую угрозу в йогурте

Москва, 16 мая. Украинская националистка, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что йогурт с русским названием «Агуша» угрожает национальной идентичности. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ирина Фарион увидела российскую угрозу в йогурте. Она рассказала, что ее дочь заметила в магазине молочные продукты под названиями «Машенька» и «Агуша». Украинскую националистку возмутил тот факт, что продукция произведена в Киевской области, но носит русскоязычные названия.

«Яд этот в названии продукта. Исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», — написала Фарион.

С ее точки зрения, таким образом производители продуктов «забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор». Экс-депутат Верховной рады считает, что имена и фамилии — это «не собственность, а часть языковой системы».

Известная своими националистическими взглядами Ирина Фарион ранее обрушилась с критикой на всех русскоговорящих украинцев. Особенного внимания удостоились украинские силовики, которые, несмотря на свое гражданство, предпочитают говорить на «языке врага». Всех бойцов ВСУ, говорящих по-русски, Фарион назвала «москалями».