Знаменитая гитара D18E Курта Кобейна выставлена на аукцион. ФАН-ТВ

Миллион долларов США — стартовая цена гитары, которая принадлежала Курту Кобейну, солисту легендарной рок-группы Nirvana. D18E — такова модель инструмента — выставлена на аукцион в Беверли-Хиллз.

«Он, конечно, играл на ней и во время других концертов, но самым известным является запись концерта MTV Unplugged, как и само выступление в ноябре 1993 года. 14 песен, один дубль без перерывов. Впервые это было сделано во время концерта MTV Unplugged. Поэтому это действительно историческая гитара», — так описал лот Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома Julien's Auctions.

Организаторы аукциона уверены, что D18E Кобейна сможет стать самой дорогой гитарой из когда-либо проданных.

«Мы оцениваем гитару в один миллион долларов США (примерно 73,2 миллиона рублей). Думаю, что это умеренная оценка. Самой дорогой ранее проданной на аукционе гитарой стал инструмент Дэвида Гилмора [гитариста группы Pink Floyd], который ушел с молотка за 1,1 миллион долларов США», — заявил Мартин Нолан.

Гитара будет выставлена на торги в ходе мероприятия «Иконы музыки» (Music Icons), которое пройдет в Беверли-Хиллз с 19 по 20 июня в режиме онлайн.

Имя Курта Кобейна в 2003 году занимало 12 место в списке «100 величайших гитаристов всех времен и народов». Этот список был опубликован в легендарном журнале Rolling Stone.

Nirvana — детище Курта Кобейна и Криста Новоселича, созданное в 1987 году и полностью выражавшее душевные поиски музыкантов. От классического рока в стиле Led Zeppeling к тяжелой альтернативе, от блюзовых соло к итоговому гранжу. Творчество группы оказало огромное влияние на молодое поколение восьмидесятых и девяностых, считавших Курта Кобейна своим кумиром. Музыка Nirvana стала источником творческого вдохновения для коллективов таких известных групп рок-сцены, как Seether и 30 Seconds to Mars.