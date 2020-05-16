Видео с прыгающей на батуте собакой умилило пользователей Сети

Москва, 16 мая. Пользователи Сети обратили внимание на видеоролик, выложенный хозяином пса, которому пришлись по душе прыжки на батуте.

Как рассказал владелец питомца, батут он приобрел для детей, однако пес по кличке Рио облюбовал покупку и проводит на батуте все больше времени.

Правда, семимесячный лерчер не сразу осмелился познакомиться с новым приспособлением. Только на третий день пес решил попробовать забраться на батут и сразу же обрадовался новой игре.

На кадрах видно, как Рио с радостью мчится к батуту и резвится на нем, вытворяя различные трюки. Пес буквально не может усидеть на месте.

«Теперь у нас проблемы с тем, чтобы избавиться от него. Он (пес Рио. — Прим. ФАН) за 3 месяца использовал батут больше, чем наш внук за 4 года!» — отмечают хозяева собаки в описании ролика.

Пользователи Интернета от души посмеялись над поведением пса, заметив, что он выглядит сумасшедшим на кадрах.

«Я так смеялся. Моя собака такая», «Так безумно, однажды он все это уронит», «У меня есть лерчер, они сумасшедшие», — умилились в комментариях любители животных.

Ранее в TikTok появилось видео, как пес породы корги ухаживает за новорожденным котенком, которого спас во время прогулки. Собака ни на шаг не отходит от малыша, таская его в пасти, сообщает «Ридус».