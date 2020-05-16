Мемориал российскому герою Роману Филипову открыли в Сирии — репортаж ФАН

Память героя-летчика Романа Филипова увековечили на месте его гибели в сирийской провинции Идлиб. В честь его подвига состоялась церемония открытия мемориала, на которой российские и сирийские военные возложили цветы и венки рядом с памятным местом.

Во время патрулирования зоны деэскалации в провинции Идлиб 3 февраля 2018 года, штурмовик Су-25 под управлением гвардии майора Филипова был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Он приземлился в оливковой роще недалеко от города Саракиб.

Пилот был вынужден катапультироваться. После приземления его практически сразу обнаружили и атаковали боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В бою с превосходящими силами противника майор Филипов был тяжело ранен и не желая сдаваться в плен, подорвал себя ручной гранатой, уничтожив при этом нескольких террористов.

Теперь эта роща с валуном, служившим последней защитой для Романа Филипова, стала местом памяти о подвиге героя, попавшего в окружение превосходящих сил. Увековечили память летчика на том самом камне, рядом с которым он перед гибелью прокричал: «Это вам за пацанов!»

Официальную церемонию российские военные провели совместно с сирийскими коллегами. Место подвига Романа Филипова обрело официальный статус мемориала, и теперь к этому валуну смогут прийти те, кто чтит память о погибших в борьбе с терроризмом.

Отметим, эта оливковая роща с огромным валуном, которая находится рядом с городом Саракиб, до недавнего времени оставалась под контролем террористов. Лишь три месяца назад — 7 февраля, спустя два года после гибели Романа Филипова, сирийская армия смогла отбить у исламистов эту часть провинции Идлиб. Место последнего боя российского летчика после длительных поисков было обнаружено российскими журналистами.