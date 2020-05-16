Главные новости 16 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 16 мая.

Елена Смирнова рассказала, как сделать мясо менее вредным. Онколог Смирнова предупредила о вреде шашлыка.

Вильфанд предупредил о превышении среднегодовых показателей температуры на 8 градусов в некоторых регионах Западной Сибири. Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в некоторых регионах Западной Сибири.

Политолог Антон Бредихин предположил, что Идлиб стал турецкой «исламистской кузницей кадров» для войн в Сирии, Ливии и других странах. Турция надеется вырвать Идлиб из рук джихадистов, раздувая армию «умеренной оппозиции».

Российская модель Анастасия Квитко опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередной откровенный снимок. Грудь «русской Кардашьян» на новом снимке едва не порвала купальник.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь поделилась с подписчиками откровенным снимком. Волочкова вышла «за рамки», примерив откровенное платье с глубоким декольте.

Сенатор отметил, что в украинском обществе наблюдается очень серьезный раскол. Джабаров назвал территории, которых может лишиться Украина.

Одними из главных симптомов тяжелой формы коронавирусной инфекции являются заметно повышенная температура, кашель и одышка. Рентгенолог Морозов назвал симптомы тяжелой формы коронавируса.

Вероятность срыва американо-китайского конфликтного потенциала в сугубо военную плоскость уже сильно отличается от нуля. Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем.

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн рассказал о самом частом признаке рака. Онколог Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков рака.

Путин сообщил, что Россия обладает современными видами высокотехнологичного вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Путин напомнил о высокотехнологичном вооружении РФ.