Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

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Донецк, 16 мая. Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Дипломат пояснила, что украинские чиновники отказываются от прямого диалога с представителями ЛНР и ДНР. Только этот факт является нарушением Украиной Минских соглашений, где указано, что Киев и Донбасс должны общаться напрямую, путем непосредственного и предметного диалога.

«Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится», — подчеркнула она.

Никонорова поставила ультиматум киевским властям. Глава МИД ДНР напомнила, что у Киева есть только два варианта: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.