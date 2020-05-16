Турецкие СМИ назвали причину успеха фильма «Шугалей» о похищенных в Ливии социологах

Анкара, 16 мая. Турецкие СМИ отметили высокие оценки критиков во всем мире российского художественного фильма «Шугалей», рассказывающего реальную историю о похищенных в Ливии социологах Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане. Издание Cumhuriyet в своей публикации напоминает, что двое социологов по-прежнему незаконно удерживаются боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в частной тюрьме «Митига» вблизи Триполи.

Кроме того, авторы материала рассказали, что россияне, являющиеся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), находились на ливийской территории законно и проводили социологические исследования по согласованию с «чиновниками» ПНС Ливии. Журналисты из Турции подчеркивают, что полученные в ходе общения с ливийским населением данные напугали главарей триполитанского режима Файеза Сарраджа, именно поэтому российских граждан и упрятали за решетку.

Сотрудники турецкого СМИ обратили внимание на то, как режиссеру киноленты Денису Нейманду удалось показать политические интриги, происходящие в оккупированной незаконными вооруженными формированиями ПНС ливийской столице. Также в статье о фильме «Шугалей» отмечается чувство юмора главных героев, которые, несмотря на все трудности, с которыми им пришлось столкнуться в Триполи, не теряли самообладание.

Еще в Cumhuriyet отмечают, что высокие оценки международных критиков (6,9 балла из десяти по версии крупнейшего в мире интернет-ресурса о кинематографе — IMDb) российский фильм «Шугалей» получил за то, что кардинально отличается от голливудских блокбастеров, пропагандирующих американские «демократические ценности».

Напомним, основанный на реальных событиях фильм «Шугалей» вышел на экраны в начале мая этого года и рассказывает историю социолога Максима Шугалея и его переводчика, незаконно удерживаемых боевиками группировки RADA целый год в частной ливийской тюрьме «Митига» террориста Абд аль-Рауфа Карры. Ранее Федеральное агентство новостей освещало реакцию итальянского издания Il Primato Nazionale на российскую картину.