В федеральных министерствах рассказали, как изменилась их работа в условиях пандемии

Москва, 16 мая. Распространение коронавируса оказало влияние на различные сферы жизни во многих странах. Российские федеральные министерства продолжили свою работу в условиях пандемии, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию.

Большинство ведомств на фоне эпидемии перешли на дистанционный формат деятельности. При этом из дома все же работали далеко не все госслужащие. Так, в Минкомсвязи на удаленный режим были переведены только 50% сотрудников, сообщает «ПолитРоссия».

«Выделена группа сотрудников группы риска, в полном объеме переведенная на удаленный режим; выделены две группы сотрудников, периодически переходящие на удаленный режим и сменяющие друг друга (неделя через неделю)», — пояснили в министерстве.

Аналогичная ситуация наблюдается и в министерстве образования и науки, где меры предосторожности будут действовать минимум до начала лета.

В части министерств уже задумались насчет того, чтобы применить полученный опыт онлайн-работы в дальнейшем.

«Наверняка появятся (вернее, сохранятся) некоторые элементы, которые вошли в рабочий процесс в последнее время и которые можно эффективно использовать: электронный документооборот, оперативные (без бюрократии) согласования», — отметили в Минэнерго.

Кроме того, в министерствах природы, спорта и связи также заявили о приверженности цифровым технологиям будущего.