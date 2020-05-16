Куртов заявил о необъективности составителей доклада для ООН о «российских ЧВК в Ливии»

Объективности от «экспертов», подготовивших доклад для ООН с целью обвинения России, не стоит ожидать, поскольку Соединенные Штаты за счет финансовых рычагов полностью контролируют данную международную организацию и всю ее структуру. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) историк, политолог, главный редактор журнала «Проблемы национальной безопасности» Аждар Куртов.

Напомним, ранее Панель экспертов ООН подготовила доклад о якобы «присутствии российских ЧВК в Ливии», к которому был приложен список из 122 фамилий людей, которые, по мнению «экспертов» международной организации, являются бойцами частных военных компаний из России и принимали участие в боевых действиях в североафриканской стране. Однако «Отделу разоблачений» ФАН удалось при более детальном изучении документа выяснить, что данные 106 из 122 фигурирующих в нем человек были взяты из базы скандального украинского интернет-ресурса «Миротворец», в которую можно попасть даже за проведенный короткий отпуск на одном из курортов Крыма.

По словам собеседника агентства, Запад в данном случае попросту использовал уже давно привычную схему для выдвижения голословных обвинений в адрес России. Также он обратил внимание, что за счет этого Вашингтон намеревается взвалить свою вину за уничтожение государственности Ливии и последующий внутриливийский кризис на Москву. Политолог указал на то, что исказить факты в условиях развития современных информационных технологий не так уж и сложно.

«Что касается обвинений в адрес России, то здесь Западом используется традиционная схема. Как правило, подобные обвинения выдвигаются со стороны тех, кто действительно повинен и в гораздо больших масштабах. Очень часто смысл таких методов состоит в том, чтобы переложить с больной головы на здоровую, а способы для этого в эпоху информационных технологий и Интернета достаточно простые. Особого труда не требуется, чтобы указать какие-то фамилии и сфабриковать данные, это все, конечно, несет много негативных последствий», — отметил эксперт.

Кроме того, историк напомнил, что нынешняя Организация Объединенных Наций после существенной реорганизации структуры руками американских властей не отличается эффективностью своей работы и не выполняет даже задач, ради которых она и создавалась когда-то. Политолог подчеркнул, что доклад, подготовленный псевдоэкспертами не стоит даже обсуждения, поскольку создавался людьми, лояльными США и продвигающими в ООН исключительно интересы Вашингтона.

«Организация Объединенных Наций последние полтора десятка лет, что называется, находится не в лучшей форме. Она поражена самыми разными кризисными явлениями. Это прежде всего связано с тем, что ряд государств, которые в свое время реорганизовывали эту структуру, такие как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и в меньшей степени Франция, сейчас взяли курс на переформатирование этой международной организации. Поэтому все последние годы мы являемся свидетелями того, что ООН уже не выполняет полностью той роли, которая на нее возложена ее же уставом. То есть в обход нее организуются войны, без санкций Совета Безопасности происходят какие-то действия, ряд стран не выплачивают положенные взносы, депутаты из некоторых государств, которые должны участвовать в Генеральной Ассамблее, туда не допускаются решением США вопреки действующему законодательству и так далее. Касательно экспертов, нужно прекрасно понимать, что Соединенные Штаты Америки, как страна, сказочно обогатившаяся на Второй мировой войне, создали схему финансирования ООН таким образом, чтобы иметь финансовые рычаги влияния на эту структуру. Поэтому значительная часть так называемых экспертов — это как раз либо представляющие интересы США, либо прошедшие кадровую проверку в Вашингтоне на лояльность американской политике, проводимой во всем мире. Ожидать от них какой-то объективности в их действиях, по крайней мере, достаточно сложно. Они в отличие от дипломатов гораздо более вольные в своих интерпретациях. Это, кстати, также является показателем того, что ООН поражена разными «болячками», — констатировал Аждар Куртов.

Ранее в интервью ФАН крымский политолог Владимир Джаралла подверг жесткой критике недостоверный доклад Панели экспертов ООН о якобы присутствии российских ЧВК на территории североафриканского государства. Он призвал людей, которых фактически обвинили в наемничестве, обращаться с исками в международные судебные инстанции, чтобы привлечь к ответственности причастных к данной провокации.