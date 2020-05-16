Протурецкие боевики испытывают новую партию оружия на мирных жителях Триполи

Триполи, 16 мая. Турция перебросила в Триполи очередную партию оружия для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Один из пользователей Twitter, проживающий в Триполи, сообщил, что минометный снаряд упал в районе Знатах Аль-Джадида неподалеку от клиники, но не разорвался. Как выяснилось, огонь вели из 120-мм миномета Aselsan Alkar турецкого производства.

Таким образом протурецкие боевики испытывают новое вооружение, целясь в жилые кварталы Ливии и больницы, после чего обвиняют в обстрелах силы Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что наемники ПНС открыли огонь по жилому массиву Триполи в месяц Рамадан — боевики группировки «Абу Салим» подвергли обстрелу дома гражданского населения в нескольких районах ливийской столицы. Кроме того, протурецкие наемники использовали тяжелую артиллерию при обстреле позиций ЛНА в районе Аль-Вишки, что привело к человеческим жертвам в рядах армии Хафтара и возгоранию на одном из складов с топливом.