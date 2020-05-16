РЖД увеличили глубину продажи билетов до 90 суток

Москва, 16 мая. ОАО «РЖД» увеличили глубину продажи билетов на все поезда дальнего следования в России до 90 суток, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток», — говорится в сообщении.

В апреле РЖД уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток из-за снижения пассажиропотока и возврата билетов на фоне коронавируса. Кроме того, компания обязала пассажиров указывать контактную информацию, в частности, номер мобильного телефона и электронную почту. Как пояснили в компании, на указанные адреса будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом и падением спроса пришлось сократить периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, а также отменить отправку еще 32 поездов. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.