«Шугалей» поднимает острый вопрос о произволе террористов

Журналистка иностранного издания Free west media Элизабет Крюгер в своей рецензии на российский фильм «Шугалей» назвала его «вымышленным сюжетом о реальных угрозах».
Премьера «Шугалея» состоялась 1 мая, а в День Победы кинолента транслировалась на английском языке в эфире телеканала RT для западной аудитории. Сюжет фильма основан на реальных событиях: он повествует о судьбе двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В мае 2019 года они были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на территории Ливии и до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной местной тюрьме «Митига», печально известной пытками и ужасными условиями содержания пленников. При этом официальных обвинений российским социологам до сих пор так и не было предъявлено.
«Сюжет фильма «Шугалей» рассказывает об этих драматических событиях, а также оживляет невероятную храбрость русских социологов. <…> Как отмечали создатели картины, для них было важно показать зрителям, как обстоят дела с точки зрения террористической ситуации в XXI веке. Ливия — это государство, в котором доминируют опасные группы боевиков, но оно признано ООН. Между прочим, этот статус открывает перед странами возможность официально приобретать оружие, проводить лабораторные мероприятия и осуществлять воздушные перевозки», — говорит Элизабет Крюгер.
Журналистка отметила, что это представляет реальную угрозу международной безопасности.
По мнению историка Валерия Фомина, «Шугалей» привлек внимание к острой проблеме.
«Этот фильм может стимулировать более динамичные действия для решения важной проблемы. Подобное уже происходило в истории российского кино — вспомним реакцию мирового сообщества на советскую военную кинохронику, которая стала уникальным видеодоказательством зверств нацистов. Конечно, западные СМИ писали о зверствах фашизма перед советскими документальными фильмами, но благодаря этой кинохронике они начали показывать это не понаслышке. Поэтому думаю, что в ближайшее время можно ожидать целую серию фильмов, похожих на «Шугалея», о борьбе с произволом террористов», — заключил Фомин.