Журналистка иностранного издания Free west media Элизабет Крюгер в своей рецензии на российский фильм «Шугалей» назвала его «вымышленным сюжетом о реальных угрозах».

Премьера «Шугалея» состоялась 1 мая, а в День Победы кинолента транслировалась на английском языке в эфире телеканала RT для западной аудитории. Сюжет фильма основан на реальных событиях: он повествует о судьбе двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В мае 2019 года они были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на территории Ливии и до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной местной тюрьме «Митига», печально известной пытками и ужасными условиями содержания пленников. При этом официальных обвинений российским социологам до сих пор так и не было предъявлено.

«Сюжет фильма «Шугалей» рассказывает об этих драматических событиях, а также оживляет невероятную храбрость русских социологов. <…> Как отмечали создатели картины, для них было важно показать зрителям, как обстоят дела с точки зрения террористической ситуации в XXI веке. Ливия — это государство, в котором доминируют опасные группы боевиков, но оно признано ООН. Между прочим, этот статус открывает перед странами возможность официально приобретать оружие, проводить лабораторные мероприятия и осуществлять воздушные перевозки», — говорит Элизабет Крюгер.

Журналистка отметила, что это представляет реальную угрозу международной безопасности.

По мнению историка Валерия Фомина, «Шугалей» привлек внимание к острой проблеме.