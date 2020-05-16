Фабрицио Фратуса впечатлило переплетение жанров в российском фильме «Шугалей»

Милан, 16 мая. Итальянский журналист издания Il Giornale OFF Фабрицио Фратус назвал российскую киноленту «Шугалей» убедительным фильмом, в котором шпионаж, триллер, война и дипломатия переплетаются в едином сюжете.
Напомним, отечественная лента «Шугалей» основана на реальных событиях — премьера состоялась 1 мая. «Шугалей» повествует о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в мае 2019 года боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Террористы до сих пор незаконно удерживают россиян в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», широко известной бесчеловечными условиями содержания и пытками заключенных. Отметим, что спустя год россиянам до сих пор не предъявили официальных обвинений.
«Шугалей» — убедительный фильм, в котором шпионаж, триллер, война и дипломатия переплетаются в едином сюжете, который перепечатывают газеты всего мира. Все смотрят это кино с двойным интересом как реальную историю, и, прежде всего, на вполне реальные политические последствия происходящего», — утверждает Фабрицио Фратус.
По мнению итальянского журналиста, современный обыватель привык к голливудскому формату фильмов, в том числе документальных, где есть четкое разделение между добром и злом и немного предвзятое отношение к событиям.
«Фильмы, которые мы привыкли смотреть в кинотеатрах — это отчасти правдивые истории с явно предвзятым оттенком. То есть, это киноленты, которые объясняют исторические факты или текущие события с очевидными политическими причинами. Вот почему мы должны посмотреть фильм режиссера Дениса Нейманда под названием «Шугалей», — заключил итальянец.