Немецкий Handelsblatt рассказал о попытке Эр-Рияда найти «слабое место» у России

Москва, 16 мая. Саудовская Аравия ищет «слабое место» России, несмотря на окончание ценовой войны, поскольку Эр-Рияд не устраивают условия достигнутого компромисса. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Аналитики из ФРГ напомнили, что противостояние Москвы и Эр-Рияда началось в начале марта, когда совещание в рамках ОПЕК+ так и не завершилось подписанием новой соглашения. После этого саудовцы решили заполонить рынок нефти своим черным золотом.

«В итоге была заключена историческая сделка ОПЕК+, по которой производители нефти с 1 мая должны были значительно сократить добычу черного золота», — отмечают немецкие журналисты, передает «ПолитРоссия».

Часть экспертов полагает, что не все нефтяные скважины в России смогут вернуть прежнюю работоспособность после временной остановки. Авторы материала обращают внимание на устаревшие технологии, падение цен на фоне пандемии коронавируса и вынужденное сокращение объемов нефтедобычи.

Кроме того, баррель саудовской нефти значительно дешевле, поскольку месторождения на Аравийском полуострове расположены на небольшой глубине и не настолько исчерпаны.

С другой стороны, Россия имеет еще неразведанные месторождения за полярным кругом. Ситуация же в Саудовской Аравии более драматична. Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении прибыли на четверть, а глава Минфина страны Мохаммед аль-Джадаан снизил траты бюджета на 26 миллиардов долларов.

«Чтобы не допустить повторного обвала цен на нефть, Aramco объявила об очередном сокращении добычи на один миллион баррелей в день», — поясняют авторы статьи.

Теоретически Саудовская Аравия может нанести ущерб России снижением цен на черное золото, но не сможет сделать этого из-за жесткой экономии, к которой вынуждена прибегать.