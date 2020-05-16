Собчак придумала для исхудавшего мужа прозвище

Москва, 16 мая. Телеведущая Ксения Собчак призналась своим подписчикам, что придумала своему супругу, режиссеру Константину Богомолову прозвище.

На селфи Богомолов в темном пиджаке и очках. Образ режиссера можно сравнить с персонажем из «Матрицы».

«Мой Морфеус», — написала Собчак.

В комментариях телеведущая подтвердила догадки многих поклонников и заявила, что во время самоизоляции Богомолов похудел, а не набрал вес. Подписчики телеведущей оценили новый образ ее супруга.

«А стриженный-то Богомолов такая душка! Импозантный», — написала malysheva4108. «Хорошо он выглядит. Вы его облагораживаете! Видно. Мужчину надо любить и украшать, чтобы он любил вас!» — считает smirnova.eo. «Зачет! Наконец-то нормальная стрижка», — добавила leila170321. «Что-то совсем исхудал», — заметила milab77.

Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов продолжают подбадривать своих подписчиков в соцсетях. Недавно звезды разыграли «представление», главная роль в котором досталась «короеду». Собчак опубликовала в своем профиле в Instagram небольшое видео. Богомолов в весеннем лесу изображал жука-короеда.