Ученые нашли способ определить продолжительности жизни

Москва, 16 мая. Ученые из Норвегии пришли к выводу, что наиболее точным методом определения биологического возраста является «кислородный».

Для определения возраста подсчитывается максимальное потребление кислорода (МПК), которое человек способен потребить в течение одной минуты. Ученые выяснили, как МПК связан с продолжительностью жизни.

Участие в эксперименте приняли 55 тысяч человек. Его результаты показали, что у людей с наименьшим МПК риск преждевременной смерти на 82% выше. Однако повлиять на продолжительность жизни можно.

Эксперты установили, что у тех, кто начал заниматься спортом в 50 лет и продолжал в течение десяти лет, показатель преждевременной смерти снизился. Самым эффективным способом улучшить фитнес-возраст являются интервальные тренировки.

Ранее исследователи из хосписа, расположенного в американском штате Нью-Йорк, обнаружили странную зависимость между снами людей перед смертью. Ученые выяснили, что примерно за 4 месяца до ухода из жизни пациенты видят одинаковые сны.

Основным мотивом сновидений были умершие родственники, которые зовут больных с собой, сообщая им о том, что в другом мире «хорошо и не страшно». Другие же видели во снах поездки на поезде или самолете. При этом их также сопровождали родные, умершие когда-то. Вместе с тем, половина опрошенных видели, будто они прощаются с близкими людьми.