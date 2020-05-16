Новый формат программы «По-Стариковски» на самоизоляции: используя Skype, Николай Стариков общается с интересующими зрителей спикерами.

Сегодня гость программы — президент холдинга Zenden Group, член генерального совета «Деловая Россия» Андрей Павлов.

Zenden — одна из крупнейших компаний России, деловая активность которой почти целиком связана с производством и продажей обуви.

Вопреки расхожему мнению, кризис окажет и уже оказывает негативное воздействие не только на мелкий и средний, но и на крупный бизнес. Николай Стариков и Андрей Павлов, в числе прочего, обсудят риски отсутствия будущего спроса, налоговую нагрузку, а также предлагаемые государством меры поддержки.