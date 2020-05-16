Партнеры Сирии готовы помогать Асаду в реабилитации страны

В сирийской провинции Дейр эз-Зор начата реабилитация промышленной зоны в районе Сина, ранее пострадавшей от атак запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1). Политолог Маис Курбанов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) сообщил, что партнеры Сирии готовы помогать президенту Башару Асаду в восстановлении страны.

Глава городского совета Дейр эз-Зора, инженер Раед Мандил, рассказал журналистам SANA, что в рамках плана восстановления, разработанного советом по реабилитации районов, пострадавших от терроризма, уже проходят совещания в координации с «Организацией первой помощи». Отмечается, что перед возобновлением работы производственная зона нуждается в проведении связи, электричества и воды. После этого рабочие смогут приступить к производству.

Директор по техническим вопросам городского совета провинции, инженер Самих Халил, отметил, что в настоящее время в промышленной зоне ведутся работы по удалению щебня, открытию главных и вспомогательных дорог. Несмотря на масштаб атак в промышленной зоне, отметил он, реабилитация не затруднительна, учитывая, что вск здания зоны - одноэтажные.

В сентябре 2017 года Дейр эз-Зор был полностью очищен от формирований запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. В настоящее время в провинции, благодаря распоряжениям президента страны Башара Асада и упорной работе местных властей, вовсю идут восстановительные работы.

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов заявил, что ближайшие партнеры САР готовы помогать стране в наведении порядка после кризиса.

«Это переходный период, когда война заканчивается и начинаются восстановительные работы. Очень много государств заинтересовано в восстановлении Сирии, хотя Америка и Европа от этого и отказывается. Россия, Китай и Иран уже готовы помогать в возраждении Сирии, поддерживать сирийский народ и Башара Асада», — уверен эксперт.

Курбанов подчеркнул, что в стране сейчас достаточно специалистов для ее возраждения.

«В Сирии достаточно квалифицированных специалистов, чтобы восстановить научную, строительную и другие отрасли. Они могут восстановить инфраструктуру, чтобы вернуть все потеряные за года войны технологии», — добавил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.