Главврача больницы в Армавире уволят из-за нарушений по выплатам медикам

Краснодар, 16 мая. Главный врач больницы в Армавире, где медики жаловались на нарушения с выплатами, положенными за работу с коронавирусными пациентами, будет уволен. Об этом сообщили в правительстве Краснодарского края.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил направить в Армавир комиссию краевого Минздрава.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения», — пояснила заместитель губернатора Анна Минькова.

Она добавила, что Кондратьев распорядился разорвать трудовые отношения с главврачом армавирской больницы, если будут обнаружены подтверждения недоплат медикам.

О ситуации стало известно после того, как медработники выложили в Сеть видеообращение. В нем они заявили, что так и не получили положенные за работу в период пандемии надбавки.

Обеспечить выплату дополнительных пособий медикам, борющимся с распространением коронавируса, поручил президент РФ Владимир Путин. На совещании 11 мая он раскритиковал региональные власти за волокиту в данном вопросе.