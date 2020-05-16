Леонков объяснил рывком в технологиях создание уникальных видов оружия в РФ

Развитие науки напрямую влияет на оборонительный потенциал государства — именно поэтому так важно еще «с молодых ногтей» заниматься техническим образованием будущих инженерных кадров. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью президента РФ Владимира Путина программе «Москва. Кремль. Путин», в которой российский лидер напомнил о том, что наша страна «имеет уникальные виды оружия», которых пока нет ни у одной страны. При этом глава государства отметил, что всего этого не было бы, если бы не серьезное развитие «фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров».

«Это действительно так, — согласился Леонков. — Все наши достижения были заложены еще советской образовательной системой. Она позволяла выпускать из школ талантливых инженеров, конструкторов и изобретателей, которые могли использовать полученные знания для развития научно-технического прогресса, в том числе и в военной отрасли».

По словам военного эксперта, в этом плане у нас все идет «как по ступенькам»: следующее поколение военной техники и вооружения основано на достижениях предыдущего поколения. При этом ее функционал и возможности базируются на фундаментальных открытиях, которые делают наши ученые в областях энергетики и материаловедения.

«К сожалению, система образования, давшая нам столько гениальных ученых, была разрушена в 90-х, — сказал собеседник ФАН. — И с этой проблемой столкнулись руководители военно-промышленного комплекса. Чтобы обеспечить рывок в технологиях, им пришлось в инициативном порядке еще со школьной скамьи воспитывать будущие кадры, которые могли бы работать в их конструкторских бюро. Это нужно особенно подчеркнуть: наш ВПК непосредственно приложил руку к образованию своих лучших специалистов, результаты работы которых мы как раз и видели на обращении президента России к Федеральному собранию 1 марта 2018 года».

Напомним, именно тогда Путин представил перспективные виды вооружения, не имеющего аналогов в мире. Это лазерное и гиперзвуковое оружие, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, ракетный комплекс «Сармат», беспилотные подводные лодки и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». В настоящее время все «линейки» представленного оружия поступили в массовое производство.