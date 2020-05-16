Мишустин обязал глав регионов проконтролировать ситуацию с допвыплатами медикам

Москва, 16 мая. Российский премьер-министр Михаил Мишустин обратился к главам регионов с требованием проконтролировать ситуацию с получением медиками дополнительных выплат в самые кратчайшие сроки. Об этом сообщили в правительстве страны.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», — заявил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с людьми, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Глава российского государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Позже Мишустин поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращений медиков. Он добавил, что ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться.