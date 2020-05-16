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Момент падения истребителя ВВС США попал на видео

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Момент падения истребителя ВВС США попал на видео

Вашингтон, 16 мая. Истребитель F-22 Raptor ВВС США потерпел крушение в окрестностях базы ВВС Эглин в штате Флорида. Момент падения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как самолет резко теряет высоту. Затем срабатывает механизм катапультирования, и пилот вылетает из кабины. Истребитель продолжает стремительно падать.

Катастрофа произошла в ходе учебного полета. Пилот истребителя выжил, он находится в больнице в стабильном состоянии. В результате крушения никто не пострадал. Причину крушения установит специальная комиссия.

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