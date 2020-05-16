Сирия, 16 мая. На западе Алеппо состоялся обмен пленными между САА и ХТШ. Автомобиль SDF**** подорвался на мине к западу от Ракки. В Дейр-эз-Зор прибыли подкрепления иранских проправительственных формирований, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: получили поддержку от иранских формирований в Дейр-эз-Зоре; перебросили еще одну партию подкреплений в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась пленными с САА в районе города Дарат-Изза на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека в городе Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре и в организации взрыва в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: задержали человека в окрестностях Ракки по обвинению в связях с ИГИЛ1.

ВС Турции и протурецкие силы: попытались похитить нескольких женщин в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает об обмене пленными между Сирийской Арабской Армией (САА) и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», который состоялся на западе провинции. Встреча сторон прошла в районе города Дарат-Изза поблизости от линии разграничения сил. В обмен на трех членов ХТШ и одного боевика «Ахрар аш-Шам» были отпущены двое сирийских военных. Отмечается, что вызволенные офицер и солдат САА находились в заключении с мая 2019 года — их взяли в плен во время операции по освобождению города Кафр-Набуда в Хаме.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых преступлениях протурецких боевиков в Африне. Стало известно, что союзники Турции ворвались в жилой дом в административном центре кантона и попытались похитить женщин. Позднее на место случившегося прибыли члены группировки «Ахрар аш-Шаркыя», которые задержали нападавших. О том, к какому из антиправительственных формирований принадлежали налетчики, не уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщает о том, что в подконтрольном курдским боевикам городе Аль-Хаваидж к северо-востоку от Меядина было найдено тело мужчины. Удалось установить, что сириец скончался в результате огнестрельного ранения. В совершении убийства обвиняются террористы «Исламского государства», действующие подпольно в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем стало известно о передислокации в регион подкреплений иранских военизированных формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), дополнительные подразделения пересекли границу с Ираком в районе погранперехода «Аль-Каим» и направились в сторону Абу-Кемаля. Предполагается, что прибывшие бойцы примут участие в обследовании территорий пустыни Бадия аш-Шам на границе Хомса и Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

Правительственные подразделения продолжают прибывать в западные районы Даръа, готовясь к возможным столкновениям с террористами. Отмечается, что боевики, в свою очередь, привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности. Наиболее напряженная обстановка сохраняется поблизости от населенных пунктов Аль-Ядуда и Аль-Музайриб.

Напомним, в первой половине дня сообщалось о проведении переговоров сторон, в ходе которых обсуждалась возможность депортации боевиков в Идлиб после сдачи ими оружия. Тем не менее никакой информации об их итогах пока не поступало.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что после Дейр-эз-Зора «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к незаконным арестам в Ракке. Так, в окрестностях административного центра провинции был задержан мужчина. Курдские боевики обвинили сирийца в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Однако это не помогло SDF избежать новой атаки со стороны джихадистов. Согласно данным военного источника в сети Twitter (2020Syria21), автомобиль курдских боевиков подорвался на мине в районе населенного пункта Ас-Сальхабия западнее Ракки. О возможных жертвах в рядах формирования пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.