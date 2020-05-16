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«Шугалей» не появится на Netflix, так как противоречит западным мифам о режиме Каддафи

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«Шугалей» не появится на Netflix, так как противоречит западным мифам о режиме Каддафи

Главный редактор итальянского издания «Голос патриота» Ульдерико де Лаурентис заявил, что российский фильм «Шугалей» должен посмотреть каждый, даже несмотря на то, что лента никогда не появится на Netflix.

Напомним, 1 мая в мире состоялась премьера российского фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Лента рассказывает историю двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии в мае 2019 года. По сей день россияне незаконно удерживаются боевиками в застенках неофициальной ливийской тюрьмы Митига, печально известной пытками по отношению к заключенным. Отметим, официальных обвинений в адрес российских социологов так и не было выдвинуто.

«Это мог быть краткий обзор другой классической шпионской истории «под американским соусом», заканчивающийся триумфализмом самых известных экспортеров демократии. Но фильм «Шугалей» режиссера Дениса Нейманда рассказывает о том, что происходит в Ливии с российской точки зрения через историю главных действующих лиц — российских социологов. То, что мешает «Шугалею» появиться на Netflix и других подобных платформах, на самом деле, кроется в содержании и относится к разрушению некоторых мифов о падении режима Каддафи, укоренившихся на Западе», — отмечает итальянский журналист.

«Шугалей» не появится на Netflix, так как противоречит западным мифам о режиме Каддафи

Он отметил, что сам по себе кинематограф является мощным элементом политической силы, широко применяемый США «для распространения своей гегемонии на Европу» и не только.

«Шугалей» приобретает повествовательную ценность благодаря композиции, которая связывает свет с обнаруженным насилием и тень с «комнатами власти». Таким образом, режиссер отделяет открытые и яркие пустынные поля, где происходят пытки исламистов и где осуществляется контроль над территорией вооруженных группировок, от закрытых и темных комнат, в которых боевики подписывают свои соглашения под столом. Среди залитых солнцем дюн тюрьмы, в которых главные герои подвергаются пыткам, есть прорези, которые позволяют проникать свету. Идея ясна: некоторым актам насилия не нужна тьма», — резюмировал де Лаурентис.

В заключении итальянский журналист назвал российский фильм «Шугалей» приятным радикально новым продуктом, который оказывает такое влияние, которое и должен оказывать любой хороший фильм: развлекает и открывает разум зрителя для восприятия альтернативных точек зрения.

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