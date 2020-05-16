СК РФ проверяет сообщения о невыплате надбавок медикам в ряде регионов России

Москва, 16 мая. Следственный комитет РФ начал проверку по факту полных или частичных невыплат надбавок медицинским работникам за работу в условиях пандемии коронавируса в ряде регионов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о медработниках, которые по неустановленным причинам не получают надбавки за работу с пациентами с коронавирусом в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и других регионах РФ.

Отмечается, что основанием для проведения проверок стали опубликованные в СМИ материалы, а также непосредственные обращения медицинских работников к правоохранителям. Подчеркивается, что в рамках проверок следователи принимают меры по незамедлительному погашению задолженностей.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они недобросовестно относятся к выполнению его поручений, касающихся выплат надбавок медикам за часы работы с больными коронавирусом.