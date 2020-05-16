Агент Прилучного прокомментировала задержание полицией Муцениеце

Москва, 16 мая. Агент актера Павла Прилучного прокомментировала задержание его супруги Агаты Муцениеце, о чем она ранее сообщила в своем профиле в Instagram.

«Нет, я ничего не знаю», — ответила Екатерина на соответствующий вопрос корреспондента Nation News.

Напомним, сегодня Муцениеце опубликовала в разделе stories в Instagram несколько видео. Судя по кадрам, она находилась недалеко от метро Речной вокзал в Москве. Актриса сняла на видео сотрудника правоохранительных органов, который требовал у нее пропуск, разрешающий выход на улицу в условиях продленного до 31 мая режима самоизоляции. Позже актриса опубликовала кадры из полицейской машины.

«Ну, что сказать? Веселый год у меня. Веселый», — сказала Муцениеце.

Павел и Агата объявили о разводе. Муцениеце объяснила, что они с мужем перестали понимать друг друга. Тем не менее актерам удалось сохранить хорошие отношения. Недавно выяснилось, что Прилучный поднимал руку на супругу. Как рассказала сама Агата Муцениеце в одном из видеообращений к фанатам, супруг часто ведет себя неадекватно. Муцениеце ранее официально заявила, что подала документы на развод с Прилучным.