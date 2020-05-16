Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции в Москве

Москва, 16 мая. Полиция задержала актрису Агату Муцениеце за нарушение режима самоизоляции. Об этом знаменитость сообщила в Instagram.

«Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон», — рассказал актриса.

Знаменитость вышла на улицу для того, чтобы остановить вырубку деревьев в парке. На место сборища приехали сотрудники правоохранительных органов. У актрисы не было пропуска, ее забрали в отдел полиции. Однако позже Муцениеце отпустили.

В семье Прилучного и Муцениеце произошел крупный скандал. Актриса заявила, что супруг выгнал ее с детьми из дома. Также Муцениеце обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве. Звезды после публичного скандала попытались жить вместе, но вскоре Муцениеце перебралась в московскую квартиру. Причем артисты «поделили» детей — Тимофей проводит время с папой, а Мия — с мамой.

Ранее Муцениеце официально заявила, что подала документы на развод с супругом Павлом Прилучным. Информацию о разводе актеров также подтверждают материалы дела, опубликованные на сайте Головинского районного суда.

В начале мая Муцениеце попросила перевести на ее счет якобы «заработанные» ею на разводе с Павлом Прилучным миллионы. По ее словам, в Сети можно найти много информации о том, как она «разбогатела» после громкого разрыва отношений, однако на деле указанных сумм у нее нет.