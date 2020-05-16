Миро ответила «несущей околесицу» Тарасовой на слова об умершей от рака Черкасской

Москва, 16 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила тренеру Татьяне Тарасовой после ее слов об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.

Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила больную раком Черкасскую на соревнования в Австралию. Тренер уверена, что Черкасская «не могла даже пить воду» из-за болезни, но продолжала выступать.

Роднина ответила Тарасовой, посоветовав «немножечко удариться в историю». Чемпионка напомнила, что описываемые Тарасовой события происходили в 1981 году, за 20 лет до смерти хореографа в 2001 году.

Блогер Лена Миро прокомментировала скандал с Тарасовой. Миро усомнилась в адекватности тренера.

«Бабушка Таня Тарасова давно уже старенькая и несет теперь постоянно какую-то околесицу себе на радость», — возмутилась Миро.

Блогер считает, что Тарасова очень ревностно относится к чужим успехам и не смогла смириться с достижениями Родниной. Миро отметила, что заслуженному тренеру списываю все выходки из-за возраста.

Ранее Тарасова объяснила, почему прекратила тренировать спортсменов. По ее словам, отсутствие собственного катка является главной преградой для тренировок фигуристов.