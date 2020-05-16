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Трое опубликовавших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном

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Трое опубликовавших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном

Москва, 16 мая. Три человека, которые опубликовали на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии лидеров нацистской Германии, раскаялись в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее следователи во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб по IP-адресам установили личности подозреваемых в осквернении памятной акции. Ими оказались четверо жителей Перми, Волгограда, Самары и Ульяновска. Кроме того, сообщалось, что к этим действиям также причастны граждане Украины и Эстонии.

Подозреваемый из Самары дал признательные показания, что разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

«Раскаиваюсь, вину признаю полностью», — отметил он.

В совершении аналогичных действий также признались жители Перми и Ульяновска, заявив, что сделали это ради шутки. Они заверили, что впредь не будут совершать столь резонансных поступков.

«Шутка не удалась», — сказал житель Перми, опубликовавший на сервисе снимок коллаборациониста Андрея Власова.

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Источник: ТАСС
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