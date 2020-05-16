Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых мер на фоне COVID-19

Веллингтон, 16 мая. Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе, в котором начали действовать новые правила на фоне ограничений в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.

В новозеландской столице премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе. Это связано с тем, что заведение уже было переполнено. Ардерн заявила, что сама виновата в сложившейся ситуации, так как заранее не забронировала место в кафе.

Пара приняла решение уйти, но вскоре место в заведении освободилось. Сотрудники кафе догнали Джасинду Ардерн и ее жениха, после чего предложили вернуться. По словам владельца кафе, подобным образом поступают в отношении всех клиентов, исключений не делается.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Многие страны с плохой эпидемиологической ситуацией ввели ряд ограничений.

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что заболевание коронавирусом может привести к опасным последствиям в организме человека. По его словам, сначала вирус ослабляет иммунитет, а затем человек впадает в иммунодепрессию.