Атомная подлодка «Князь Владимир» начала подводные испытания в Белом море

Мурманск, 16 мая. Подводные испытания новой атомной подлодки «Князь Владимир» стартовали в Белом море, передает пресс-служба Северного флота.

Ракетный подводный крейсер проходит тестирование в сопровождении двух буксиров Беломорской военно-морской базы и спасательного судна «Михаил Рудницкий».

«В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее, с 12 мая, экипаж проверил ходовые и маневренные качества корабля, действуя в надводном положении.

«После успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове», — добавили в пресс-службе.

Основная часть испытаний прошла еще в конце прошлого года, когда были протестированы вооружение подлодки во время ракетных и подводных стрельб.

«Князь Владимир» является головной субмариной проекта «Борей-А». От своих предшественников крейсер отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления.