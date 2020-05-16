Минтранс назвал неэффективными меры социального дистанцирования в самолетах

Москва, 16 мая. Вводить меры социального дистанцирования в самолетах неэффективно, поскольку это приведет к значительному удорожанию билетов. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет», — отметил министр.

Глава транспортного ведомства подчеркнул, что при перелетах необходимо соблюдать баланс между уровнем защиты пассажира, а также экономической выгодой граждан.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — заявил Дитрих.

Как пояснил глава Минтранса. чтобы рейс был экономически выгоден, нужно загрузить самолет хотя бы на 72–75%. Соблюсти социальную дистанцию при таких требованиях не получается. В связи с этим, по словам Дитриха, те страны, которые хотели ввести подобные меры, уже отказались от этой идеи. Кроме того, министр отметил, что для защиты от коронавируса пассажирам достаточно масок и перчаток, причем это касается не только самолетов, но и других видов транспорта.

Ранее глава Минтранса сообщил, что внутренние авиаперевозки в России могут возобновиться уже в июне, передает НСН. Что касается международных перелетов, то здесь все зависит от эпидемиологической обстановки в других странах. Дитрих надеется, что полеты за границу удастся возобновить уже летом, пишет «ФедералПресс».