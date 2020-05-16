Самолет авиакомпании French bee совершил самый длинный беспосадочный перелет

Москва, 16 мая. Самолет авиакомпании-лоукостера French bee совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс с острова Таити в Париж. Воздушное судно преодолело более 16 тысяч километров и побило предыдущий рекорд. Об этом компания сообщила в социальных сетях.

В марте 2020 сообщалось, что самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации с коронавирусом совершил перелет из Французской Полинезии в Париж. Этот перелет стал самым длинным в истории гражданской авиации. Рекорд был установлен не специально, а вынуждено, потому что обычно все лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, совершают промежуточную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Однако американские власти закрыли свое воздушное пространство для всех судов из стран Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что самолет преодолел 15715 километров за 16,5 часа.

«Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16129 километров между Таити и Парижем за 16 часов и 49 минут», — говорится в сообщении.

Руководитель компании French bee заявила, что самолет Airbus A350 является самым продвинутым в мире с точки зрения эффективности расходования топлива. По имеющейся информации, перелет проходил на средней высоте в 12500 метров и на скорости 940 километров в час.

Напомним, что в октябре минувшего года Boeing 787-9 совершил беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут, но этот полет не может претендовать на звание рекорда, потому что он носил тестовый характер.