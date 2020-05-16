Врач рассказала, на какие органы влияет коронавирус

Москва, 16 мая. Главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что SARS-CoV-2 меняет проявление в организме человека.

«Вирус меняет свои, так скажем, проявления», — отметила Лысенко.

По словам врача, вирус поражает эндотелий мелких сосудов и может проявляться на коже, что сказывается на зависимых от микроциркуляции органах.

«Это не только поражение будет легких, а это будет поражение еще других органов, но мы сейчас пытаемся это изучать», — добавила специалист.

Главврач отметила, что чаще всего коронавирус влияет на легкие, почки и миокард. У пациентов не только повышается температура и появляется кашель, но также пропадают обоняние и аппетит, появляются тошнота, рвота и диарея, сообщает «Ридус».

За минувшие сутки в России выявили 9200 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в нашей стране случаев возросло до 272 043. Новые пациенты с коронавирусом были выявлены в 83 регионах РФ. В оперативном штабе подчеркнули, что 44,8% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Медики не исключили, что противовирусный препарат появится раньше вакцины от COVID-19. Вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук, профессор Иван Козлов предположил, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в сентябре текущего года.