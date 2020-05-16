Леонков назвал «лапшой» ряд документов ООН, основанных на недостоверных источниках

ООН все больше зависит от некоторых внешнеполитических устремлений, что видно по нескольким резолюциям. Так военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) доклад Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии.

Напомним, в распоряжении редакции ФАН от источника в агентстве Reuters оказался доклад, самой интересной частью которого стали подробности «о 122 сотрудниках ЧВК». В ходе изучения документа выяснилось, что имена 106 человек были взяты с украинского сайта «Миротворец», куда случайным образом попадают невиновные граждане — например, за проведенный отпуск в Крыму.

«Вообще все эти истории с ЧВК «Вагнера» и им подобными — где их (сотрудников ЧВК. — Прим. ФАН) только не искали: в ЦАР, Венесуэле… Где они только не «присутствовали». Обычно это новости из раздела «хайли лайкли»: то есть, выдуманная история о том, что Россия вмешивается в какие-то там дела, используя ЧВК», — утверждает Алексей Леонков.

В основном вооруженные силы РФ отвечают на агрессию против своего государства. Тем не менее существуют исключения, когда ВС РФ действуют по приглашению отдельных стран согласно резолюции ООН — так, например, сейчас российский воинский контингент находится в Сирии.

«Исходя из этого, можно понимать, что зачастую для того, чтобы лишний раз рассказать о том, что Россия ведет себя агрессивным способом в тех или иных регионах, те, кто про это пишут, на самом деле рассказывают о том, с чем они знакомы в действительности. То есть, США, например, имеют огромное количество частных военных компаний; ЧВК есть у Великобритании и еще у некоторых стран. Все они пишут «со знанием дела», но со знанием своего дела, просто заменяя некоторые названия на российские. ЧВК — это чисто зарубежное понятие, а у нас такого термина даже нет», — резюмировал Леонков.

Собеседник ФАН напомнил, что в российской военной литературе или учебниках, посвященных изучению стратегии и тактике, употреблялось иное слово — «доброволец». В качестве примера военный эксперт привел случай из 1936 года, когда русские отправились в Испанию в качестве добровольцев.

Примечательно, что в докладе о «присутствии российских ЧВК» в Ливии ООН опирается на сайт «Миротворец» как на авторитетный, достоверный источник информации. Редакция ФАН связалась с несколькими людьми из списка, которые якобы находились в Ливии — каждый был удивлен тем, что его фамилия оказалась там. Так «бойцами ЧВК» оказались простые русские строители, пенсионеры и учителя.

«Это уже не первый раз, когда ООН берет какие-то сомнительные данные с низким уровнем верификации сведений. Но ведь должны же быть в ООН специалисты, которые проверяют это все! Я, например, был знаком с людьми, которые работали по оружию массового поражения. Они там проверяли все источники, когда речь шла о Северной Корее — откуда у них появилась ядерная и ракетная программы. Там все проверялось. И все доклады ООН частично были основаны на каких-то сведениях типа «хайли лайкли», но все-таки, там были специалисты, которые все это проверяли. А вот в последнее время ООН все больше зависит от неких внешнеполитических устремлений — это видно по нескольким резолюциям», — убежден Алексей Леонков.

В качестве примера эксперт привел несколько инициатив со стороны России о снятии санкций в виду того, что страны в равной степени пострадали от пандемии COVID-19; инициативу о запрете нацистской идеологии и ее пропаганды. Однако так или иначе все эти предложения блокировались.

«Мы видим, что ООН, к сожалению, прекращает быть тем регулирующим органом, который определял международные отношения. Поэтому неудивительно, что в последнее время в их документах появляются такие недостоверные источники информации, на основе которых формируются недостоверные заключения и аналитика. А потом это пытаются пропустить через сессию ООН или какие-то комитеты и резолюции, которые закрепляют эту лапшу в виде некоторого программного документа», — заключил Леонков.

Напомним, «Отдел разоблачений» ФАН провел большое расследование по докладу Панели экспертов ООН — более подробно с первой и второй частью вы сможете по ссылкам.